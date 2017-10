Polisi Ciduk 2 Pembunuh Bayaran

LHOKSEUMAWE,WOL – Setelah berupaya melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku pengancaman dan percobaan pembunuhan, Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh akhirnya menciduk dua pelaku inisial SM (24) dan IS (45), keduanya asal Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Hendri Budiman, melalui Kasat Reskrim, AKP Budi Nasuha Waruwu, mengatakan keduanya diduga terlibat dalam suatu tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 KUHP. Awalnya pada Rabu (04/10), pihaknya menciduk AS (52) asal yang sama dengan SM dan IS.

“SM dan IS kita ciduk berdasarkan pengembangan dari tersangka AS, tadi malam Senin (09/10) di Desa Krueng Tuan, Kecamatan Nisam Antara. Dalam penangkapan ini ditemukan dua fakta baru, yaitu uang disiapkan sejumlah Rp20 juta bukan Rp10 juta, dan ada aktor inisial A yang menyuruh melakukan hal itu,” ujar Kasat Reskrim, Selasa (10/10).

Adapun tersangka A menyuruh tersangka AS, IS dan SM untuk membunuh korbannya, MY (43) asal Desa Paloh Mampre, Kecamatan Nisam, dengan cara menembak korban. Inisial A menyerahkan uang senilai Rp20 juta kepada AS, IS dan SM. Namun sebelum aksi itu dilakukan, polisi duluan menggagalkan rencana pembunuhan tersebut.

“Penangkapan ini kita lakukan guna menindaklanjuti laporan tentang tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan dengan cara percobaan pembunuhan terhadap korbannya. Kini, tersangka SM dan IS telah ditahan di Mapolres, sementara inisial A sedang kita buru,” tukas Budi.(wol/chai/data1)

Editor: SASTROY BANGUN