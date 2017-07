21 Pelaku Judi dan Miras Dicambuk di Depan Umum

KUALA SIMPANG, WOL – Kasus perjudian dan minuman keras menyeret sejumlah 21 orang pelaku pelanggar Qanun Syari’at Islam ke mimbar di hadapan masyarakat umum, untuk menjalani hukuman cambuk yang berlangsung di Halaman Dinas Syari’at Islam Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (04/07).

Hukuman cambuk yang digelar Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang ini bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten setempat melalui Dinas Syari’at Islam. Turut pula disaksikan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs Iskandar Zulkarnain, Kadis Syari’at Islam Tgk. Syaiful Umar, Kepala BNN Aceh Tamiang AKBP Reynaldi, perwakilan Kodim, dan Kejari setempat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyebutkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk ini merupakan amanah Qanun Aceh yang harus dilaksanakan. Tentu pihaknya berharap dengan pelaksanaan hukuman cambuk tersebut semakin berkurangnya warga yang melanggar Syariat Islam di Aceh Tamiang.

“Dan saya meminta kepada masyarakat yang bedomisili di Aceh Tamiang agar melaksanakan Syariat Islam dengan baik. Hukuman cambuk ini dilaksanakan tidak ada niat untuk membuat malu para terhukum, akan tetapi sifatnya hanya membuat efek jera saja agar tidak terulang lagi pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam di wilayah kita,” ujar Iskandar.

Adapun mereka yang menjalani hukuman cambuk yakni MB (40), ZK (47), IR (48), AM (46), SP (39), ME (29), ST (22), MH (42), AH (26), SR (27), MA (20), DR (32), TV (19), ND (32), MY (33), SM (49), RD (31), LC (31), TI (30), dan salah seorang ibu rumah tangga berinisial YUS (39), para terhukum tercatat sebagai warga Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari ke 21 orang terhukum masing-masing mendapat cambukan empat hingga sembilan kali cambukan, dengan total cambukan seluruhnya sebanyak 160 kali dan masing-masing terhukum sebelumnya sudah menjalani proses hukuman kurungan di Lapas Kuala Simpang selama satu hingga tiga bulan penjara.(wol/chai)

Editor: SASTROY BANGUN

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print